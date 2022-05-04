В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, как длятся 70 сутки героического противостояния Украинской нации военному вторжению вражеской России.

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По данным Генштаба, основные усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Донецком и Луганском направлениях. Речь идет о таких населенных пунктах, как Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

Лимановское направление

Российские войска сегодня пытались закрепиться в населенном пункте Александровка. Генштаб сообщает, что эти "потуги" противника были безуспешными.

Северодонецкое направление

Также оккупанты потерпели поражение в направлении населенного пункта Воеводовка Луганской области

Попаснянское направление

Россияне пытались расширить контроль над населенным пунктом Орехово, однако успеха не получили.

Новопавловское направление

Российские войска предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Благодаря украинским воинам, противник понес потери и решил отступить.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что враг производит перекидывание техники и личного состава железнодорожным транспортом с целью усиления группировки войск.

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