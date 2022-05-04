У Генеральному штабу Збройних Сил України розповіли як триває 70 доба героїчного протистояння Української нації воєнному вторгненню ворожої Росії.

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За даними Генштабу, основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на Донецькому та Луганському напрямках. Мова йде про такі населені пункти, як Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Лиманівський напрямок

Російські війська протягом сьогоднішнього дня намагалися закріпитись в населеному пункті Олександрівка. Генштаб повідомляє, що ці "потуги" противника були безуспішними.

Сєвєродонецький напрямок

Також окупанти зазнали поразки у напрямку населеного пункту Воєводівка Луганської області.

Попаснянський напрямок

Росіяни намагалися розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, проте успіху не отримали.

Новопавлівський напрямок

Російські війська здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка. Дякуючи українським воїнам, противник зазнав втрат і вирішив відступити.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що ворог здійснює перекидання техніки та особового складу залізничним транспортом з метою посилення угруповання військ.

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