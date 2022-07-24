Оккупанты безуспешно попытались установить контроль над Богородичным

Оккупанты 24 июля снова штурмовали Богородичное на Донетчине. Они пытались установить контроль над населенным пунктом.

Однако никакого успеха захватчики не имели. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

К теме ВСУ отразили штурм врага у Верхнекаменки, Верхнекаменского и Белогоровки

На Донбассе – сильные обстрелы

Кроме того, на Славянском направлении россияне обстреливали районы Большой Камышевахи, Грушевахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дибровного.

Возле Краматорска россияне из ствольной и реактивной артиллерии били по населенным пунктам Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное. Украинские воины в очередной раз отразили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении противник обстрелял наши войска возле Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиаудар неподалеку от Бахмута.

Враг хочет захватить Углегорскую ТЭС

Оккупанты снова предпринимали нелепые попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Россияне отошли с потерями.

Захватчики теряют личный состав, но пытаются установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также жесткие бои идут в направлении Роты – Семигорье.

Смотрите также – ВСУ "минуснули" 15 оккупантов, смотревших в танке кино: видео