Однак жодного успіху загарбники не мали. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

До теми ЗСУ відбили штурм ворога біля Верхньокам'янки, Верхньокам'янського та Білогорівки

На Донбасі – сильні обстріли

Крім того, на Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали райони Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного.

Біля Краматорська росіяни зі ствольної та реактивної артилерії гатили по населених пунктах Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські воїни вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв наші війська біля Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.

Ворог хоче захопити Вуглегірську ТЕС

Окупанти знову здійснювали недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Росіяни відійшли з втратами.

Загарбники втрачають особовий склад, але намагаються встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також жорсткі бої йдуть у напрямку Роти – Семигір'я.

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