Россияне ракетами ударили по Дружковке в Донецкой области: есть раненые

оккупанты продолжают атаковать мирных украинцев. Они нанесли 2 ракетных удара по Дружковке.

Об этом 2 января в 23:18 написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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"Одна ракета ударила в самом городе, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка", – написал Тимошенко.

Отметим, что по состоянию на 23:41 в Донецкой области продолжается воздушная тревога. Ее объявили в 22:06.

Уничтожили арену

На ледовой арене "Альтаир" в Дружковке после ракетного удара возник пожар. Он подтвердил генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко.

"Ледовая арена – это не просто здание. Это второй дом для нашего клуба после 2014 года. Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей. Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине. Это люди, которые радовали все годы с начала войны. Нет слов", – написал Ильенко.



Последствия удара по Дружковке / Фото из соцсетей

Пожар после обстрела: смотрите видео

Удар по Краматорску

Об обстреле Краматорска сообщил городской голова Александр Гончаренко. Он в 23:45 призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Краматорск под ударом. Сидите в укрытиях, ночь неспокойная, – написал Гончаренко.

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