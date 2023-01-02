Россияне ракетами ударили по Дружковке в Донецкой области: есть раненые
Источник:Кирилл Тимошенко
оккупанты продолжают атаковать мирных украинцев. Они нанесли 2 ракетных удара по Дружковке.
Об этом 2 января в 23:18 написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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"Одна ракета ударила в самом городе, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка", – написал Тимошенко.
Отметим, что по состоянию на 23:41 в Донецкой области продолжается воздушная тревога. Ее объявили в 22:06.
Уничтожили арену
На ледовой арене "Альтаир" в Дружковке после ракетного удара возник пожар. Он подтвердил генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко.
"Ледовая арена – это не просто здание. Это второй дом для нашего клуба после 2014 года. Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей. Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине. Это люди, которые радовали все годы с начала войны. Нет слов", – написал Ильенко.
Последствия удара по Дружковке / Фото из соцсетей
Пожар после обстрела: смотрите видео
Удар по Краматорску
Об обстреле Краматорска сообщил городской голова Александр Гончаренко. Он в 23:45 призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Краматорск под ударом. Сидите в укрытиях, ночь неспокойная, – написал Гончаренко.
Обстрелы Украины: последние новости
- Россияне перед Новым годом атаковали Киев ракетами и иранскими дронами. Один из раненых скончался 2 января.
- В ночь на 2 января россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами-камикадзе. Кроме этого, были обстрелы тяжелой артиллерией. Силы ПВО ликвидировали четыре воздушных цели.
- Враги непрерывно обстреливают Херсонскую область. Один из снарядов 1 января взорвался возле школы. Также было попадание в областную детскую больницу. В результате обстрелов пострадали двое подростков.