Россияне ракетным ударом по Одессе разрушили гостиницу экс-депутата от "Партии Регионов"

Российские военные 8 мая нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела была разрушена гостиница бывшего депутата "Партии Регионов".

Экс-депутат Партии регионов состоит в связях с криминальным авторитетом

Россияне ракетным обстрелом разрушили здание 4-звездочного гостиничного комплекса Grand Pettine. Отель расположен на побережье Черного моря.

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Журналист Денис Казанский сообщил, что гостиничный комплекс принадлежит бывшему депутату областного совета от Партии регионов Сергею Демидову.

По словам Казанского, Демидов – бизнес-партнер бывшего нардепа Игоря Маркова, скрывающегося в России и поддерживающего войну против Украины.

Последствия ракетного удара по отелю Grand Pettine

О том, что гостиничным комплексом владела фирма Сергея Демидова, сообщали "Схемы". В 2010 году из-за долгов комплекс оформила на себя немецкая фирма.

"Схемы" сообщали, что Демидов и после соглашения называл себя советником гендиректора немецкого предприятия. Вероятно, из-за сделки он вывел свою собственность на зарубежную фирму.

Одесские активисты и местные СМИ информировали, что строительство гостиничного комплекса – незаконное. Также они отмечали, что гостиница перекрыла выход к морю.

Журналисты "Схем" в 2017 году сообщали, что охранники гостиницы препятствовали их работе, когда они пытались попасть на пляж.

Россияне ударили по Одессе

Российские военные в последние недели регулярно обстреливают Одессу и область. В воскресенье, 8 мая, войска агрессора ударили ракетами по территории Фонтанской ОТО. К счастью, оставленных в результате этого нет.

В оперативном командовании "Юг" информировали, что в течение ночи 8 мая россияне продолжали наносить ракетные удары по Одесщине. Силы противовоздушной обороны сбили 2 ракеты. Еще 6 ракет ударили по объектам Одесской области.

Также два звука взрывов одесситы слышали около 12:51. К сожалению, одна вражеская ракета попала, другую сбили силы противовоздушной обороны.

Россияне обстреливали Одессу и 7 мая. По Одесской области войска агрессора выпустили 4 ракет. Еще 6 ракетами оккупанты ударили по самой Одессе.

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