Причем видео с пожара в России еще в 2014 году. Стоит заметить, что на деревьях в то время были листья, которых нет в феврале в Харькове.
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Оккупанты снова заврались в своих "новостях"
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал, что пропагандистские СМИ публикуют видео якобы "пожара в здании военкомата в Харькове". Возгорание, по словам российских пропагандистов, произошло "в разгар убийственной мобилизации".
И действительно, на видео – пожар, который произошел еще в 2014 году на строительном сооружении в Москве. Видеоролик можно найти на сайте стоковых фотографий и видео Shutterstock, оно – общедоступное,
– рассказали в SPRAVDI.
На самом деле видео есть на Shutterstock / Скриншот 24 канала
Известно, что Shutterstock – это коммерческая платформа визуальных материалов. В описании видео говорится, что это пожар на московском строительстве в ночь на 20 мая 2014 года.
Кроме того, это видео на разных платформах и датировано также маем 2014 года. На более длинных отрывках видна даже зеленая трава на земле.
Видео датировано еще 2014 годом и снято в Москве / Скриншоты 24 Канала
Фейки россиян: коротко
- Россия не может добиться успехов на поле боя, поэтому прибегает к пропаганде, чтобы хоть что-то рассказывать россиянам. Так, к годовщине полномасштабного вторжения оккупанты придумали "приказ" о подготовке киевских школ к чрезвычайным мерам. Но в Департаменте образования и науки Киева его опровергли.
- Пропагандисты даже ругаются на фоне потерь россиян в войне. Так, пропагандистка Скабеева поссорилась со своим гостем Журавлевым из-за постоянных поражений "второй армии мира".
- Также оккупанты придумали, что якобы российский разведчик погиб от сквозного ранения HIMARS. Однако оккупанты не знают о чем говорят. Ведь если бы ракета HIMARS попала в оккупанта, то они вряд ли бы смогли узнать, что именно она поразила. Ведь от врага ничего не осталось бы.