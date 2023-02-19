Причем видео с пожара в России еще в 2014 году. Стоит заметить, что на деревьях в то время были листья, которых нет в феврале в Харькове.

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Оккупанты снова заврались в своих "новостях"

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал, что пропагандистские СМИ публикуют видео якобы "пожара в здании военкомата в Харькове". Возгорание, по словам российских пропагандистов, произошло "в разгар убийственной мобилизации".

И действительно, на видео – пожар, который произошел еще в 2014 году на строительном сооружении в Москве. Видеоролик можно найти на сайте стоковых фотографий и видео Shutterstock, оно – общедоступное,

– рассказали в SPRAVDI.



На самом деле видео есть на Shutterstock / Скриншот 24 канала

Известно, что Shutterstock – это коммерческая платформа визуальных материалов. В описании видео говорится, что это пожар на московском строительстве в ночь на 20 мая 2014 года.

Кроме того, это видео на разных платформах и датировано также маем 2014 года. На более длинных отрывках видна даже зеленая трава на земле.

Видео датировано еще 2014 годом и снято в Москве / Скриншоты 24 Канала

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