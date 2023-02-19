Причому це відео з пожежі у Росії ще у 2014 році. Варто зауважити, що на деревах у той час було листя, якого немає у лютому в Харкові.
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Окупанти знову забрехались у своїх "новинах"
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповів, що пропагандистські ЗМІ публікують відео нібито "пожежі в будівлі військкомату в Харкові". Загоряння, за словами російських пропагандистів, трапилось "у розпал вбивчої мобілізації".
Та насправді на відео – пожежа, яка сталася ще у 2014 році на будівельній споруді в Москві. Відеоролик можна знайти на сайті стокових фотографій та відео Shutterstock, воно – загальнодоступне,
– розповіли у SPRAVDI.
Насправді відео є на Shutterstock / Скриншот 24 каналу
Відомо, що Shutterstock – це комерційна платформа візуальних матеріалів. В описі до відео мовиться, що це пожежа на московському будівництві в ніч на 20 травня 2014 року.
Окрім того, це відео є на різних платформах та датоване також травнем 2014 року. На довших уривках видно навіть зелену траву на землі.
Відео датоване ще 2014 роком та зняте у Москві / Скриншоти 24 Каналу
Фейки росіян: коротко
- Росія не може досягнути успіхів на полі бою, тож вдається до пропаганди, щоб хоча б щось розповідати росіянам. Так, до роковин повномасштабного вторгнення окупанти придумали "наказ" про підготовку київських шкіл до надзвичайних заходів. Та у Департаменті освіти й науки Києва його спростували.
- Пропагандисти вже навіть сваряться на тлі втрат росіян у війні. Так, пропагандистка Скабєєва посварилася зі своїм гостем Журавльовим через постійні поразки "другої армії світу".
- Також окупанти придумали, що нібито російський розвідник загинув від наскрізного поранення HIMARS. Однак окупанти не знають про що говорять. Адже, якби ракета HIMARS влучила в окупанта, то вони навряд би змогли дізнатися, куди саме вона поцілила. Адже від ворога б нічого не залишилось.