Россияне распространяют фейк, что Херсонщина хочет в Россию – ОГА
Россияне распространяют ложную информацию о том, что якобы Херсонщина хочет в Россию. На самом деле, Херсонская ОВА написала, что Херсонщина была, есть и будет Украина.
Оккупантов же там отправили к чертям. Это произошло 3 марта – на восьмой день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Сайт ОВА кибератаковали и разместили заявление Зеленского о "мирном договоре с Россией"
Оккупанты распространяют фейки о Херсонской области
Херсонская ОВА написала, что оккупанты не только в городе, но и продолжают распространять информационную войну и писать фейки.
Сейчас рашисты и рашистские СМИ пишут, будто бы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию!
– написали в ОВА.
Там заверили, что не стоит верить никакой информации, которую видите не на официальных источниках, потому что это фейк.
Рашисты, идите к черту! Херсонщина была, есть и будет Украина,
– подытожили в ОВА.
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