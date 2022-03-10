Россияне распространяют фейк, что румынский истребитель сбили украинцы

Российские пропагандистские СМИ и каналы распространяют фейк о причастности Украины к падению румынского истребителя Миг-21 и вертолета.

2 марта в Румынии разбился вертолет, который искал истребитель МиГ-21, пропавшего с радаров над Черным морем.

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В российских фейках сообщают, что вроде бы этот вертолет сопровождался украинским истребителем. Потом была другая версия – будто его сбила украинская ракета С-300.

10 марта Сергей Лещенко подчеркнул, что этот фейк опровергли даже румынские власти.

Исключена любая связь между ситуацией в Украине и падением военного самолета МиГ-21 и вертолета вокруг Констанцы

– представитель министерства национальной обороны Румынии, бригадный генерал Константин Спину.

10 марта: смотрите последний брифинг Сергея Лещенко

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