2 березня у Румунії розбився вертоліт, який шукав винищувача МіГ-21, що зник з радарів над Чорним морем.

До теми Лещенко спростував фейки російського МЗС про біологічну зброю в Україні

У російських фейках повідомляють, що начебто цей вертоліт супроводжувався українським винищувачем. Потім була інша версія – що ніби його збила українська ракета С-300.

10 березня Сергій Лещенко наголосив, що цей фейк спростувала навіть румунська влада.

Виключений будь-який зв'язок між ситуацією в Україні та падінням військового літака МіГ-21 та вертольоту навколо Констанци,

– речник міністерства національної оборони Румунії, бригадний генерал Костянтин Спіну.

10 березня: дивіться останній брифінг Сергія Лещенка

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!