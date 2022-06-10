Россияне распространяют фейки о холере в Украине

Об этом сообщил в обращении спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает 24 канал. По его словам, причина, почему россияне распространяют фейк, который в Одессе и Николаеве нашли случаи холеры, достаточно проста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариуполю грозит большая вспышка холеры, - британская разведка

У врага огромные проблемы со вспышкой болезни во временно оккупированном Мариуполе и стоят перед угрозой великой эпидемии. Поэтому, чтобы информационно перебить эти проблемы, российские кафиры через подразделения информационно-психологических операций разгоняют эти фейки.

– сказал Братчук.

Он отметил важность внимательно следить, почему, кто и когда распространяет какую-то информацию, чтобы не стать жертвой лжи. Он добавил, что после россиян остаются только эпидемии и выжженная земля.

Что известно о Холере

Холера – это бактериальная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Чаще источником болезни является вода или пища, зараженная холерными бактериями. При этом инфекция не передается непосредственно от одного человека к другому, поэтому заразиться из-за случайного контакта с инфицированным нельзя.

У холеры нет длинного инкубационного периода, он не заставляет человека долго и постепенно угасать – обычно симптомы появляются через 2 – 3 дня после того, как человек проглотил бактерию, но иногда достаточно 5 часов.

Большинство людей, контактировавших с бактерией холеры, даже не узнают, что они инфицированы: у них появится легкая или умеренная диарея, которая не вызовет серьезных проблем. Но примерно у 1 из 10 человек разовьются тяжелые симптомы, такие как обильный водянистый понос, рвота и судороги ног. Быстрая потеря жидкости организмом приведет к обезвоживанию. Без лечения смерть может наступить в течение нескольких часов.

Как не заболеть холерой

Чаще мойте руки водой с мылом, особенно перед едой или приготовлением пищи и после посещения туалета. Если мыло и вода недоступны, используйте антисептик с содержанием спирта 60%.

Пейте только безопасную воду: бутылированную, кипяченую или очищенную. Если вы пьете из банки или бутылки, протрите их снаружи. Не добавляйте в напитки лед, если вы не уверены, что он сделан из безопасной воды.

Используйте безопасную воду для мытья посуды, чистки зубов, мытья и приготовления пищи.

Ешьте полностью приготовленную и горячую еду. По возможности не покупайте еду у уличных торговцев. Откажитесь от сырого или недоваренного мяса и морепродуктов.

Выбирайте фрукты и овощи, которые можно очистить самостоятельно: бананы, апельсины, авокадо. От ягод, яблок и груш лучше отказаться или съесть их дома после мытья.

Купайтесь только в разрешенных для этого местах. А если вы находитесь в неблагополучном по холере регионе, лучше воздержитесь от плавания в водоемах.

К теме смотрите видео о том, что Мариуполь под угрозой холеры и кишечной палочки: