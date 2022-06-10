Росіяни поширюють фейки про холеру в Україні

Про це повідомив у зверненні речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає 24 канал. За його словами, причина, чому росіяни поширюють фейк, що в Одесі та Миколаєві знайшли випадки холери, є досить простою.

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У ворога величезні проблеми зі спалахом хвороби у тимчасово окупованому Маріуполі і вони стоять перед загрозою великої епідемії. Тому, щоб інформаційно перебити ці проблеми російські окупанти через підрозділи інформаційно-психологічних операцій розганяють ці фейки,

– сказав Братчук.

Він наголосив на важливості уважно слідкувати, чому, хто і коли поширює якусь інформацію, щоб не стати жертвою брехні. Та додав, що після росіян залишаються лише епідемії та випалена земля.

Що відомо про Холеру

Холера – це бактеріальна інфекція, яку викликає бактерія Vibrio cholerae. Найчастіше джерелом хвороби є вода або їжа, заражена холерними бактеріями. При цьому інфекція не передається безпосередньо від однієї людини до іншої, тому заразитися через випадковий контакт з інфікованим не можна.

У холери немає довгого інкубаційного періоду, вона не змушує людину довго і поступово згасати – зазвичай симптоми з'являються через 2 – 3 дні після того, як людина проковтнула бактерію, але іноді достатньо 5 годин.

Більшість людей, які контактували з бактерією холери, навіть не дізнаються, що вони інфіковані: у них з'явиться легка або помірна діарея, яка не викличе серйозних проблем. Але приблизно у 1 з 10 людей розвинуться важкі симптоми, такі як рясний водянистий пронос, блювота та судоми ніг. Швидка втрата рідини організмом призведе до зневоднення. Без лікування смерть може настати протягом кількох годин.

Як не захворіти на холеру

Частіше мийте руки водою з милом, особливо перед їжею або приготуванням їжі та після відвідування туалету. Якщо мило та вода недоступні, використовуйте антисептик із вмістом спирту 60%.

Пийте лише безпечну воду: бутильовану, кип'ячену чи очищену. Якщо ви п'єте з банки чи пляшки, протріть їх зовні. Не додавайте в напої кригу, якщо ви не впевнені, що вона зроблена з безпечної води.

Використовуйте безпечну воду для миття посуду, чищення зубів, миття та приготування їжі.

Їжте повністю приготовлену та гарячу їжу. По можливості не купуйте їжу у вуличних торговців. Відмовтеся від сирого або недовареного м'яса та морепродуктів.

Вибирайте фрукти та овочі, які можна очистити самостійно: банани, апельсини, авокадо. Від ягід, яблук і груш краще відмовитися або з'їсти їх удома після миття.

Купайтеся лише у дозволених для цього місцях. А якщо перебуваєте у неблагополучному по холері регіоні, краще утримайтеся від плавання у водоймах.

До теми дивіться відео про те, що Маріуполь під загрозою холери та кишкової палички: