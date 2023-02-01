Авиакатастрофа в Броварах: в сети распространяют фейковый документ о причине

Российские оккупанты уже давно живут по принципу: ни дня без фейков. На этот раз сгенерировали маразматический документ по "причинам" авиакатастрофы в Броварах.

Прессслужба Воздушных сил ВСУ сообщила, что работает российская ИПСО. На этот раз оккупанты врут о причине авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД. В частности, Денис Монастырский.

Обратите внимание В Авакова проводят обыск через авиакатастрофу в Броварах, – СМИ

В соцсетях и на пропагандистских каналах кремля оперативно появился и распространяется фейковый документ о причине крушения вертолета Super Puma в Броварах! Даже инициалы командующего ППК "Центр" не смогли перевести. Он – "Анатолій Миколайович", пора уже выучить украинский,

– говорится в сообщении.



Фейковый "документ" / Фото Воздушных сил ВСУ

Авиакатастрофа в Броварах

Авиакатастрофа в Броварах произошла 18 января. Руководство МВД летело в одну из горячих точек. К сожалению, все находившиеся на борту погибли. С руководством МВД, в частности, Денисом Монастырским, простились 21 января.

В настоящее время рассматривают разные версии причины трагедии. Дело находится на контроле у генпрокурора Андрея Костина. Известно, что рассматривают следующие версии трагедии: