Россияне распространяют забавный фейк, что Дуда – украинец по происхождению

В российской пропаганде истерика после визита президента Польши Анджея Дуды в Украину. Поэтому пропагандисты решили откопать старый фейк о якобы украинском происхождении польского лидера.

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что Анджей Дуда – внук украинского националиста. Речь идет о Михаиле Дуде – командире Украинской Повстанческой Армии, который воевал с поляками и участвовал в событиях на Волыни в 1943 году.

Интересно Спасибо за теплый прием, – Дуда посетил Украинский дом в Давосе

Дуда уже опровергал этот фейк

Российские пропагандисты утверждают, что Михаил Дуда "воспитал своего внука в духе нацизма" и именно поэтому он поддерживает сейчас "украинских неонацистов". Вот как пылает в России из-за поддержки Украины со стороны Польши.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что это фейк. Эту выдумку сам Анджей Дуда опроверг еще 7 лет назад.

Дело в том, что Михаил Дуда никак не мог быть дедушкой польского президента. Хотя бы потому, что он умер в 1950 году, не имея детей. Дедушкой Анджея Дуды был Алоиз Дуда, который жил в Старом Сонче и умер в 1992 году.

Очередная волна дезинформации обусловлена визитом главы польского государства в Киев и направлена на дискредитацию украинско-польских дружеских отношений,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Визит Анджея Дуды в Украину: главное

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Киев 22 мая. Польский лидер выступил перед депутатами в Верховной Раде с мощной речью и заверил, что отношения Украины и Польши будут крепче. Отдельно Дуда подчеркнул, что украинцы, которые покинули свой дом и переехали в Польшу, убегая от войны – не беженцы, а гости.

Речь польского коллеги пришел послушать и президент Владимир Зеленский. После этого он также выступил в парламенте и подчеркнул, что единству Украины и Польши не помешают ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении, ведь после 0 баллов от украинских судей для Польши на Евровидении разразился настоящий скандал. Кроме того, глава государства анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о правовом статусе поляков в Украине. Этот закон должен быть полностью идентичен тому, который польский Сейм принял по отношению к украинцам.

Дуда также отметил, что Польша предоставила Украине вооружение в 2 миллиарда долларов. Речь идет о танках, БТРах, ПВО и военной амуниции. Дуда добавил, что они оказывают помощь Украине и не боятся российских угроз.

Также польский лидер упомянул и о России. Он подчеркнул, что это государственное образование должно стать изгнанником на международной арене. Мол, после Бучи, Бородянки и Мариуполя "не может быть дел, какие были раньше".

Кроме того, Дуда анонсировал новое соглашение о добрососедстве, которое Польша и Украина могут подписать совсем скоро. Среди возможных дат – январь 2023 года, во время 160-летия Январского восстания против Российской империи, в котором принимали участие и поляки, и украинцы.

Интересно – речи Зеленского и Дуды в Верховной Раде: смотрите видео