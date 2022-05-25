Російська пропаганда поширює фейк про те, що Анджей Дуда – онук українського націоналіста. Мова йде про Михайла Дуду – командира Української Повстанської Армії, який воював з поляками та брав участь у подіях на Волині в 1943 році.
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Дуда уже спростовував цей фейк
Російські пропагандисти стверджують, що нібито Михайло Дуда "виховав свого онука в дусі нацизму" і саме тому він підтримує зараз "українських неонацистів". Ось як палає у Росії через підтримку України з боку Польщі.
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що це фейк. Цю вигадку сам Анджей Дуда спростував ще 7 років тому.
Річ у тім, що Михайло Дуда ніяк не міг бути дідусем польського президента. Хоча б тому, що він помер у 1950 році не маючи дітей. Дідусем Анджея Дуди є Алоіз Дуда жив у Старому Сончі і помер в 1992 році.
Чергова хвиля дезінформації обумовлена візитом глави польської держави до Києва і спрямована на дискредитацію українсько-польських дружніх відносин,
– наголосили у Центрі протидії дезінформації.
Візит Анджея Дуди до України: головне
- Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Києва 22 травня. Польський лідер виступив перед депутатами у Верховній Раді з потужною промовою і запевнив, що відносини України та Польщі ставатимуть міцнішими. Окремо Дуда наголосив, що українці, які покинули власну домівку та переїхали до Польщі втікаючи від війни – не біженці, а гості.
- Промову польського колеги прийшов послухати і президент Володимир Зеленський. Після цього він також виступив у парламенті й наголосив, що єдності України та Польщі не завадять ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні, адже після 0 балів від українських суддів для Польщі на Євробаченні вибухнув справжній скандал. Крім того, глава держави анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про правовий статус поляків в Україні. Цей закон має бути повністю ідентичним тому, який польський Сейм ухвалив щодо українців.
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Дуда також зазначив, що Польща надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Йдеться про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію. Дуда додав, що вони надають допомогу Україні й не бояться російських погроз.
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Також польський лідер згадав і про Росію. Він наголосив, що це державне утворення має стати вигнанцем на міжнародній арені. Мовляв, після Бучі, Бородянки та Маріуполя "не може бути справ, які були раніше".
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Окрім цього, Дуда анонсував нову угоду про добросусідство, яку Польща та Україна можуть підписати зовсім скоро. Серед ймовірних дат – січень 2023 року, під час 160-ої річниці Січневого повстання проти Російської імперії.
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