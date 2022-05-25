Російська пропаганда поширює фейк про те, що Анджей Дуда – онук українського націоналіста. Мова йде про Михайла Дуду – командира Української Повстанської Армії, який воював з поляками та брав участь у подіях на Волині в 1943 році.

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Дуда уже спростовував цей фейк

Російські пропагандисти стверджують, що нібито Михайло Дуда "виховав свого онука в дусі нацизму" і саме тому він підтримує зараз "українських неонацистів". Ось як палає у Росії через підтримку України з боку Польщі.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що це фейк. Цю вигадку сам Анджей Дуда спростував ще 7 років тому.

Річ у тім, що Михайло Дуда ніяк не міг бути дідусем польського президента. Хоча б тому, що він помер у 1950 році не маючи дітей. Дідусем Анджея Дуди є Алоіз Дуда жив у Старому Сончі і помер в 1992 році.

Чергова хвиля дезінформації обумовлена візитом глави польської держави до Києва і спрямована на дискредитацію українсько-польських дружніх відносин,

– наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Візит Анджея Дуди до України: головне

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Києва 22 травня. Польський лідер виступив перед депутатами у Верховній Раді з потужною промовою і запевнив, що відносини України та Польщі ставатимуть міцнішими. Окремо Дуда наголосив, що українці, які покинули власну домівку та переїхали до Польщі втікаючи від війни – не біженці, а гості.

Промову польського колеги прийшов послухати і президент Володимир Зеленський. Після цього він також виступив у парламенті й наголосив, що єдності України та Польщі не завадять ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні, адже після 0 балів від українських суддів для Польщі на Євробаченні вибухнув справжній скандал. Крім того, глава держави анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про правовий статус поляків в Україні. Цей закон має бути повністю ідентичним тому, який польський Сейм ухвалив щодо українців.

Дуда також зазначив, що Польща надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Йдеться про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію. Дуда додав, що вони надають допомогу Україні й не бояться російських погроз.

Також польський лідер згадав і про Росію. Він наголосив, що це державне утворення має стати вигнанцем на міжнародній арені. Мовляв, після Бучі, Бородянки та Маріуполя "не може бути справ, які були раніше".

Окрім цього, Дуда анонсував нову угоду про добросусідство, яку Польща та Україна можуть підписати зовсім скоро. Серед ймовірних дат – січень 2023 року, під час 160-ої річниці Січневого повстання проти Російської імперії.

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