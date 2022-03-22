Россияне распространяют на Закарпатье фейк о желании венгерской общины отсоединиться от Украины

Российские пропагандисты продолжают создавать фейки на украинской территории. В частности, на Закарпатье они распространяют "вброс" о якобы желании венгерской общины отсоединиться от Украины.

Как сообщили в СБУ, заученная история о сокровенных "желаниях" венгров является очень убогой. Оккупанты даже не пытаются заменить ключевые формулировки в своих сообщениях.

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В СБУ рассказали, что представителям венгерской общины поступили СМС-сообщения с призывом к убийству, адресованные якобы от украинцев.

Однако это все является лишь очередной попыткой оккупантов распространить дезинформацию.

Что бы вы не искали, вам никто не поверит – ни украинцы, ни венгры, ни весь цивилизованный мир,

– подчеркнули в пресс-службе СБУ.

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