Россияне распространяют на Закарпатье фейк о желании венгерской общины отсоединиться от Украины
Источник:фейсбук СБУ
Российские пропагандисты продолжают создавать фейки на украинской территории. В частности, на Закарпатье они распространяют "вброс" о якобы желании венгерской общины отсоединиться от Украины.
Как сообщили в СБУ, заученная история о сокровенных "желаниях" венгров является очень убогой. Оккупанты даже не пытаются заменить ключевые формулировки в своих сообщениях.
К теме СБУ назвала телеграм-каналы, которые являются частью психологической войны России
Как россияне распространяют ложь
В СБУ рассказали, что представителям венгерской общины поступили СМС-сообщения с призывом к убийству, адресованные якобы от украинцев.
Однако это все является лишь очередной попыткой оккупантов распространить дезинформацию.
Что бы вы не искали, вам никто не поверит – ни украинцы, ни венгры, ни весь цивилизованный мир,
– подчеркнули в пресс-службе СБУ.