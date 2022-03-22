Як повідомили у СБУ, завчена історія про потаємні "бажання" угорців є дуже убогою. Окупанти навіть не намагаються замінити ключові формулювання у своїх повідомленнях.

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У СБУ розповіли, що представникам угорської громади надійшли СМС-повідомлення із закликом до вбивства, адресовані начебто від українців.

Однак це усе є лише черговим намаганням окупантів розповсюдити дезінформацію.

Що б ви не вигадували, вам ніхто не повірить – ні українці, ні угорці, ні увесь цивілізований світ,

– наголосили у пресслужбі СБУ.

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