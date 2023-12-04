Расстрел украинских военных, которые сдавались в плен: Украина обратилась в ООН и МККК

В сети 2 декабря появились кадры, как российские военные расстреляли безоружных украинских защитников, которые сдавались в плен. Украина уже обратилась к Мониторинговой миссии ООН и в Международный Комитет Красного Креста.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он уже отправил официальные письма в организации.

Все о трагедии Расстрел украинских воинов, которые сдавались в плен: все, что известно о преступлении россиян

Украина обратилась в ООН и Красный Крест

Лубинец уточнил, что обратился в ООН и Красный Крест по поводу убийства украинских защитников. Вместе с тем он сообщил, что пока не знает имен расстрелянных военных. Лубинец также добавил, что не ожидает "прорывных результатов".

Это не первый случай, и мы можем предполагать, что, к сожалению, не последний случай, когда РФ цинично нарушает Женевские конвенции и весь спектр международного гуманитарного права. Если честно, я не ожидаю каких-либо прорывных результатов от МККК и от ООН,

– сообщил Лубинец.

В то же время он подчеркнул, что Украина должна и дальше сообщать о военных преступлениях, которые совершают россияне, потому что именно Международный Комитет Красного Креста имеет уникальный мандат по фиксации фактов нарушения прав именно военнопленных. Как пояснил Лубинец, другой организации в Украине с таким мандатом нет, поэтому Красный Крест должен реагировать на такие преступления и коммуницировать с Россией. Впрочем, он также добавил, что за время полномасштабного вторжения МККК еще ни разу "реально не отреагировал" на нарушение международных конвенций оккупантами.

Лубинец пояснил, что постоянные обращения в ООН также имеют свои результаты. Так, постоянная мониторинговая миссия стала называть вещи своими именами. Именно поэтому Украина обратилась в ООН, чтобы очередное преступление России было зафиксировано в следующем отчете Мониторинговой миссии.

"Мы надеемся, что вопрос нарушения прав граждан Украины со стороны России будет рассмотрен на самом высоком уровне, на разных площадках ООН: Комитет по правам человека, Генассамблея, Совет безопасности. Мы должны продолжать делать эту работу", – пояснил Лубинец.

Отомстили ли оккупантам за циничный расстрел военных, которые сдавались в плен

Россияне цинично расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен возле Степного в Покровском районе Донецкой области. Как сообщил глава Авдеевской городской государственной администрации Виталий Барабаш, оккупантов, совершивших военное преступление, уже ликвидировали.

Они сдавались в плен, действительно, потому что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурманули эту позицию. Все, кто находился там, были ликвидированы,

– сообщил Барабаш.

О том, что россиян, которые расстреляли украинских безоружных защитников, уже ликвидировали, сообщил также пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он добавил, что пока неизвестно, какое именно подразделение оккупантов совершило преступление.

Вместе с тем, в Главном управлении разведки пока не могут подтвердить, что ликвидировали группу россиян, расстрелявших украинских военных. Андрей Юсов добавил, что такая информация "чувствительна", и отметил, что эти моменты нужно дополнительно верифицировать. В то же время, он подчеркнул, что в ходе расследования о всех деталях будут сообщать.