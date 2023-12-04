Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він вже відправив офіційні листи до організацій.

Усе про трагедію Розстріл беззбройних українських воїнів, які здавалися в полон: усе, що відомо про злочин росіян

Україна звернулася до ООН та Червоного Хреста

Лубінець уточнив, що звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо вбивства українських захисників. Разом з тим, він повідомив, що наразі не знає імен розстріляних військових. Лубінець також додав, що не очікує "проривних результатів".

Це не перший випадок, і ми можемо припускати, що, на жаль, не останній випадок, коли РФ цинічно порушує Женевські конвенції й весь спектр міжнародного гуманітарного права. Якщо чесно, я не очікую якихось проривних результатів від МКЧХ та від ООН,

– повідомив Лубінець.

Водночас він наголосив, що Україна має й надалі повідомляли про воєнні злочини, які скоюють росіяни, бо саме Міжнародний Комітет Червоного Хреста має унікальний мандат щодо фіксації фактів порушення прав саме військовополонених. Як пояснив Лубінець, іншої організації в Україні з таким мандатом немає, тому саме Червоний Хрест має реагувати на такі злочини й комунікувати з Росією. Втім, він також додав, що за час повномасштабного вторгнення МКЧХ ще жодного разу "реально не відреагував" на порушення міжнародних конвенцій окупантами.

Лубінець пояснив, що постійні звернення до ООН також мають свої результати. Так, постійна Моніторингова місія почала називати речі своїми іменами. Саме тому Україна звернулася до ООН, щоб черговий злочин Росії був зафіксований у наступному звіті Моніторингової місії.

"Ми сподіваємося, що питання порушення прав громадян України з боку Росії буде розглянуто на найвищому рівні, на різних майданчиках ООН: Комітет з прав людини, Генасамблея, Рада безпеки. Ми повинні продовжувати робити цю роботу", – пояснив Лубінець.

Чи помстилися окупантам за цинічний розстріл військових, які здавалися в полон

Росіяни цинічно розстріляли українських військових, які здавалися у полон поблизу Степового у Покровському районі Донецької області. Як повідомив голова Авдіївської міської державної адміністрації Віталій Барабаш, окупантів, які здійснили воєнний злочин, уже ліквідували.

Вони здавалися у полон, дійсно, через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані,

– повідомив Барабаш.

Про те, що росіян, які розстріляли українських беззбройних захисників, вже ліквідували, повідомив також і речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він додав, що наразі невідомо, який саме підрозділ окупантів скоїв злочин.

Разом з тим, в Головному управлінні розвідки наразі не можуть підтвердити, що ліквідували групу росіян, які розстріляли українських військових. Андрій Юсов додав, що така інформація є "чутливою", і зазначив, що ці моменти треба додатково верифікувати. Водночас він підкреслив, що в ході розслідування всі деталі будуть повідомлятися.