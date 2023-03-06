"Побольше такого контента": россияне радуются убийству украинского пленного

Человеческие ценности и росияне – слова-антонимы, это уже понимает весь мир. В социальных сетях они продолжают показывать свой цинизм и жестокость, поддерживая военные преступления России.

В сети появилось видео с расстрелом украинского военнопленного за слова "Слава Украине", сообщает 24 Канал. Его сняли оккупационные войска, вероятно, чтобы похвастаться "храбростью" расстрела безоружного человека в упор.

Смотрите также Его последние слова были "Слава Украине": оккупанты расстреляли украинского военнопленного

Пока Украина продолжает тратить десятки тысяч гривен на содержание российских военнопленных и действует по всем положениям Женевской конвенции, в России, очевидно, о ее существовании даже не знают.

Для россиян терроризм – повод для радости

Российские террористы издеваются над украинскими пленными, а их "согражданье" поддерживают зверства в социальных сетях.

Реакцией одной из россиянок стали слова: "Много пуль потратили. Жаль!". Ее поддержал еще один псевдопатриот и добавил: "Стоило было одну в живот и оставить валяться в канаве".

Среди прочего были комментарии: "Скоро с каждым украинским пленником", "Всегда бы так", "Чтобы жизнь медом не казалась", "За славу Украине так и надо".

Впоследствии россияне вспомнили, что не стоит отклоняться от традиционной кремлевской методички и начали вопить, что эти провокации дело рук украинцев: "Хохлы мочат хохлов", "Точно своего отказника расстреляли", "Сняли для мотивашки, чтобы в плен особо не сдавались". Наверное, подданные Путина не знают, что в Украине не пользуются этими "исконно русскими" методами.

Более того, не обошлось без требований: "Побольше такого контента".

Не стоит лишних слов, чтобы понять, какова на самом деле эта страна-террористка и те, кто ее населяет. Когда для всего цивилизованного мира такое зрелище ужасное и недопустимое, для россиян очевидно это одно из самых приятных событий.

Реакция Украины на зверство россиян