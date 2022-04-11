Россияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне
11 апреля 2022 , 14:24Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Хланя
Оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине" в Херсоне. Он расположен на улице Перекопской.
Россияне сорвали портреты героев Небесной Сотни и погибших участников российско-украинской войны. Также снесли флаг, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
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Политик подчеркнул, что у россиян нет ни уважения к мертвым, ни к каким-либо человеческим ценностям.
Кроме того, захватчики сорвали по городу борды с надписями "Херсон – это Украина".
Разбитый мемориал в Херсоне / Фото "Мост"
Оккупанты сорвали портреты героев / Фото "Мост"
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