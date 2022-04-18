Россияне разбомбили дворец детского творчества в Мариуполе

Российские оккупанты продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры. Так в Мариуполе нелюди полностью разбомбили дворец детского творчества "Искра".

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Они отметили, что раньше дети здесь посещали различные кружки, а также выступали с концертами.

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Россияне выжигают культуру

"Улыбки, приятные ожидания и восхищения. "Русский мир" оценил это по-своему – смертельными аплодисментами из тяжелых орудий. Вместо танцев на сцене – руины. Мариупольская культура им не нужна – ее выжигают", – отметили в горсовете.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты хотят любой ценой установить контроль над Мариуполем. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что защитники города продолжают вести героическую борьбу несмотря на чрезвычайно тяжелые условия.

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