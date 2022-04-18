Про це повідомили в Маріупольській міській раді. Вони наголосили, що раніше діти тут відвідували різні гуртки, а також виступали з концертами.

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Росіяни випалюють культуру

"Посмішки, приємні очікування та захоплення. "Русскій мір" оцінив це по-своєму – смертельними оплесками з важких знарядь. Замість танців на сцені – руїни. Маріупольська культура їм не потрібна – її випалюють", – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти хочуть за будь-яку ціну встановити контроль над Маріуполем. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що захисники міста продовжують вести героїчну боротьбу попри надзвичайно важкі умови.

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