россияне разбомбили батальон донецких боевиков: инцидент пытались сохранить в секрете

В Донецкой области россияне разбомбили батальон своих же боевиков из так называемой "днр". Инцидент пытаются сохранить в секрете, однако достаточно того, что об этом уже знают в СБУ.

Речь идет о 2 батальоне первого армейского корпуса так называемой "народной милиции "днр", который воюет в составе армии россии.

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Оккупанты разбили своих же

Оккупанты пытались сохранить этот инцидент в секрете, однако мобилизованные с оккупированных территорий Донбасса и Луганщины и так догадываются, что их используют как пушечное мясо. И благодаря перехвату СБУ о военных проколах российских захватчиков будет знать весь мир.

Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплаты, ни**я. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли молча, молчали, стояли, начали назад отходить... Попали на россиян. россияне их ра***бошили... Вот тебе армия, прикинь,

– сказал один из боевиков из так называемой "днр".

О потерях в результате инцидента не говорят.

Оккупант сам слил потери своего подразделения

Иногда даже не нужно и работы СБУ, поскольку российские захватчики сами же сливают информацию о своих потерях в соцсетях. В частности один из оккупантов начал жаловаться и рассказал о потерях своего подразделения, по складам которого ВСУ ударили утром 8 июля. По словам оккупанта, на месте скончались сразу 11 российских захватчиков. Раненых тоже очень много.

На автора уже набросились за публикацию этой информации. Клянут за то, что написал о потерях. Тем временем он злится и не понимает, почему об этом нельзя говорить.

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