Появился шанс улучшить положение, – Мусиенко объяснил действия россиян на Покровском направлении

Если взглянуть на фронтовое направление удара российских войск через Новогородовку в сторону Покровска, на этом участке врага удалось остановить и продвижение пока не фиксируется. И это очень важно для Сил обороны.

Они сумели перегруппироваться, перебросить подкрепление и выиграть определенное время для лучшей организации в обороне. Впрочем, как рассказал 24 Каналу военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, теперь россияне разделились на 2 фланга.

К теме Россияне стремятся взять Угледар и Курахово: Свитан сказал, как ВСУ могут этому помешать

Как развивается российское наступление на Покровском направлении

Из-за того, что россияне пытались стремительно развить наступление на Покровском направлении, логистика за этим не успела и у них растянулись силы. Дополнительно украинские защитники уничтожали оккупантов, поэтому они остановились.

Теперь враг изменил тактику и пытается идти 2 флангами:

с Курахово развивать атаки в сторону Покровска;

из Мирнограда пробовать продвигаться в сторону Покровска.

Даже несмотря на то, противник не имел успеха на некоторых участках под Покровском, он возобновил давление. То есть увеличил огневое воздействие и стремится продавить нашу оборону. Также видно, что россияне сместили фокус внимания в район Селидово.

При таких условиях, можно сказать, что у украинских войск появился шанс несколько улучшить тактическое положение с точки зрения подготовки к обороне, переброски подкрепления и отсрочки этой битвы за Покровск. Видно, что Россия будет пытаться идти флангами, а это еще в целом нужно пройти,

– отметил Александр Мусиенко.

Как сообщили в Генштабе, за 10 сентября на Покровском направлении наши защитники отбили 32 атаки, на Кураховском направлении – 29, в направлении Угледара – 2.

Россияне атакуют с 2 флангов: смотрите на карте