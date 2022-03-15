Россияне разгоняют фейк о гибели британских спецназовцев на полигоне в Яворове после атаки

Россия нанесла авиаудар по Яворовскому полигону на Львовщине. Оккупанты решили в разы увеличить количество жертв от этого удара, добавив туда еще и иностранцев.

Утром 13 марта был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Он известен тем, что здесь часто проходят совместные учения украинских и иностранных военных. В результате авиаудара погибло 35 человек. Еще 134 человека получили ранения.

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Российские пропагандисты решили в разы увеличить число погибших. При этом решили к этому "дописать" еще и иностранцев. Якобы от ракетного удара погибли три бойца британского спецназа.

Хотя еще 14 марта было официально сообщено, что ни один иностранец в результате авиаудара по Яворовскому полигону не пострадал.

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