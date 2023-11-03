Для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал ситуацию на фронте, отметив, что в районе высот вблизи Авдеевки противник продолжит нести существенные потери.

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Почему Авдеевка – неприступная крепость

Полковник запаса заявил, что Авдеевка – этакая неприступная крепость. Там у нас очень хорошая система обороны, учитывая географические особенности, которая держится уже 10 лет.

По его словам, все высоты Авдеевки правильно использованы. А низины – хороший плацдарм для уничтожения пехоты или техники противника. К тому же они еще и заминированы.

Поэтому, по его мнению, наш Авдеевский гарнизон удержится и во время 3 волны наступления, которую оккупанты, очевидно, готовят.

Разобьются они (оккупанты – 24 Канал) об эту нашу крепость,

– уверен Свитан.

Ведь, добавил он, у врага нет таких сил, чтобы решить вопрос Авдеевки. Им просто невозможно это сделать. Поэтому в районе высот возле Авдеевки будет уничтожен еще десяток тысяч оккупантов.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Зачем оккупанты попытались наступать возле Угледара

Свитан отметил, что в районе Донецка у россиян 2 проблемы – Авдеевка и Марьинка. Вокруг Авдеевки они безрезультатно топчутся уже 4 неделю. Над Марьинкой работают уже 10 лет, и тоже ничего не могут поделать.

Он объяснил, что Марьинку поддерживает Кураховский гарнизон, и россиянам там некуда двигаться – они упираются в стену огня. Чтобы добраться до тыловых частей Марьинского гарнизона и выйти на Курахово, у них единственный ход – через Угледар.

Оккупанты снова уперлись в стену артиллерийского огня,

– сказал полковник запаса.

Он предполагает, что оккупанты будут и в дальнейшем пытаться через Угледар выйти на Курахово в тыл нашей Марьинской группировке. Но у нас там серьезная система укреплений.

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