Для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал ситуацию на фронте, отметив, что в районе высот вблизи Авдеевки противник продолжит нести существенные потери.
Кстати "Авдеевский коксохим" – новая цель оккупантов, – Барабаш о планах врага
Почему Авдеевка – неприступная крепость
Полковник запаса заявил, что Авдеевка – этакая неприступная крепость. Там у нас очень хорошая система обороны, учитывая географические особенности, которая держится уже 10 лет.
По его словам, все высоты Авдеевки правильно использованы. А низины – хороший плацдарм для уничтожения пехоты или техники противника. К тому же они еще и заминированы.
Поэтому, по его мнению, наш Авдеевский гарнизон удержится и во время 3 волны наступления, которую оккупанты, очевидно, готовят.
Разобьются они (оккупанты – 24 Канал) об эту нашу крепость,
– уверен Свитан.
Ведь, добавил он, у врага нет таких сил, чтобы решить вопрос Авдеевки. Им просто невозможно это сделать. Поэтому в районе высот возле Авдеевки будет уничтожен еще десяток тысяч оккупантов.
Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Зачем оккупанты попытались наступать возле Угледара
Свитан отметил, что в районе Донецка у россиян 2 проблемы – Авдеевка и Марьинка. Вокруг Авдеевки они безрезультатно топчутся уже 4 неделю. Над Марьинкой работают уже 10 лет, и тоже ничего не могут поделать.
Он объяснил, что Марьинку поддерживает Кураховский гарнизон, и россиянам там некуда двигаться – они упираются в стену огня. Чтобы добраться до тыловых частей Марьинского гарнизона и выйти на Курахово, у них единственный ход – через Угледар.
Оккупанты снова уперлись в стену артиллерийского огня,
– сказал полковник запаса.
Он предполагает, что оккупанты будут и в дальнейшем пытаться через Угледар выйти на Курахово в тыл нашей Марьинской группировке. Но у нас там серьезная система укреплений.
Война в Украине: последние новости
- Украинские воины имеют успехи в районе Бахмута и продолжили наступательные операции на западе Запорожской области. В то же время оккупанты совершили атаки и штурмовые действия на нескольких направлениях.
- В ГУР Минобороны Украины считают, что враг пока способен только на точечные операции по отдельным направлениям. А для проведения широкой наступательной операции противнику нужно провести новую волну публичной мобилизации.
- ВСУ, вероятно, поразили вражеский штаб в Херсонской области 1 ноября Такой информацией с экспертами Института изучения войны поделились российские источники.