Для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував ситуацію на фронті, зауваживши, що в районі висот поблизу Авдіївки противник продовжить зазнавати суттєвих втрат.
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Чому Авдіївка – неприступна фортеця
Полковник запасу заявив, що Авдіївка – така собі неприступна фортеця. Там дуже хороша наша система оборони, з урахуванням географічних особливостей, яка тримається вже 10 років.
За його словами, усі висоти Авдіївки правильно використано. А низини – гарний плацдарм для знищення піхоти або техніки противника. До того ж вони ще й заміновані.
Тому, на його думку, наш Авдіївський гарнізон утримається і під час 3 хвилі наступу, яку окупанти, вочевидь, готують.
Розіб'ються вони (росіяни – 24 Канал) об цю нашу фортецю,
– певен Світан.
Адже, додав він, у росіян немає таких сил, аби розв'язати питання Авдіївки. Їм просто нереально це зробити. Тому в районі висот біля Авдіївки буде знищено ще десяток тисяч окупантів.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Навіщо росіяни спробували наступати біля Вугледара
Світан зазначив, що в районі Донецька у росіян 2 проблеми – Авдіївка та Мар'їнка. Довкола Авдіївки вони безрезультатно тупцюють уже 4 тиждень. Над Мар'їнкою працюють уже 10 рік, і теж нічого не можуть зробити.
Він пояснив, що Мар'їнку підтримує Курахівський гарнізон, і росіянам там нема куди рухатися – вони впираються у стіну вогню. Аби дістатися тилових частин Мар'їнського гарнізону та вийти на Курахове, у них єдиний хід – через Вугледар.
Росіяни знову вперлися у стіну артилерійського вогню,
– сказав полковник запасу.
Він припускає, що окупанти надалі намагатимуться через Вугледар вийти на Курахове у тил нашому Мар'їнському угрупованню. Але у нас там серйозна система укріплень.
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