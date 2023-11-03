Для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував ситуацію на фронті, зауваживши, що в районі висот поблизу Авдіївки противник продовжить зазнавати суттєвих втрат.

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Чому Авдіївка – неприступна фортеця

Полковник запасу заявив, що Авдіївка – така собі неприступна фортеця. Там дуже хороша наша система оборони, з урахуванням географічних особливостей, яка тримається вже 10 років.

За його словами, усі висоти Авдіївки правильно використано. А низини – гарний плацдарм для знищення піхоти або техніки противника. До того ж вони ще й заміновані.

Тому, на його думку, наш Авдіївський гарнізон утримається і під час 3 хвилі наступу, яку окупанти, вочевидь, готують.

Розіб'ються вони (росіяни – 24 Канал) об цю нашу фортецю,

– певен Світан.

Адже, додав він, у росіян немає таких сил, аби розв'язати питання Авдіївки. Їм просто нереально це зробити. Тому в районі висот біля Авдіївки буде знищено ще десяток тисяч окупантів.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Навіщо росіяни спробували наступати біля Вугледара

Світан зазначив, що в районі Донецька у росіян 2 проблеми – Авдіївка та Мар'їнка. Довкола Авдіївки вони безрезультатно тупцюють уже 4 тиждень. Над Мар'їнкою працюють уже 10 рік, і теж нічого не можуть зробити.

Він пояснив, що Мар'їнку підтримує Курахівський гарнізон, і росіянам там нема куди рухатися – вони впираються у стіну вогню. Аби дістатися тилових частин Мар'їнського гарнізону та вийти на Курахове, у них єдиний хід – через Вугледар.

Росіяни знову вперлися у стіну артилерійського вогню,

– сказав полковник запасу.

Він припускає, що окупанти надалі намагатимуться через Вугледар вийти на Курахове у тил нашому Мар'їнському угрупованню. Але у нас там серйозна система укріплень.

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