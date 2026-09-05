Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что оккупанты подготовили новые дальнобойные разработки, в числе которых высокоскоростные ракеты и дроны. На смену реактивным беспилотникам могут прийти средства со скоростью движения до 700 километров в час.

Почему враг заменит реактивные "Шахеды"?

По словам авиаэксперта, российская армия регулярно меняет тактику, когда Силы обороны Украины достигают высоких результатов в перехвате воздушных целей. Как только уровень уничтожения реактивных дронов достигнет 95–96%, захватчики перейдут к использованию следующего поколения вооружения.

Россияне уже подготовили следующий шаг. Они уже выпускают "Бандероли", готовится крылатая ракета "Дань-Т" и еще одна – С-71М "Монохром". То есть, если реактивные "Шахеды" будут летать реже из-за своей неэффективности, то новый вызов уже на пороге,

– отметил Романенко.

Эксперт отметил, что новое оружие будет развивать скорость до 700 километров в час, а его боевая часть будет сопоставима с беспилотниками типа "Шахед". Сбивать такие цели придется преимущественно зенитными ракетами и истребительной авиацией.

Россияне готовят новые средства на замену реактивным "Шахедам": смотрите видео

Романенко напомнил, что во время первого массированного налета реактивных дронов 6 августа эффективность ПВО упала до 65%, потому что цели двигались со скоростью 450–550 километров в час. Однако сейчас ситуация стабилизировалась, а показатель сбиваемости вырос до 80–86%.

Если "Шахеды" истребители на радарах не видели из-за низкой скорости, то при скорости 700 километров в час эти ракеты уже становятся удобными целями. Если мы получим еще ракеты и истребители, ситуация улучшится,

– подчеркнул спикер.

Он добавил, что Украине следует готовиться к сложным сценариям в период отопительного сезона, поскольку враг будет пытаться изнурить систему ПВО новыми скоростными средствами.

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