Кадры показали фотографы Константин и Влада Либеровы. От населенного пункта остались одни руины.
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Россияне уничтожили город Волчанск
Волчанска больше не существует. Не осталось ничего. Только пыль,
– написали Либеровы.
На фото можно увидеть только разрушенные российскими снарядами здания и выжженные от пожаров территории.
Как сейчас выглядит Волчанск / Либеровы
Как сейчас выглядит Волчанск / Либеровы
Как сейчас выглядит Волчанск / Либеровы
Как сейчас выглядит Волчанск / Либеровы
Что известно о ситуации в Волчанске
- 24 сентября стало известно, что агрегатный завод в Волчанске снова вернулся под контроль Украины. Этот объект освободили подразделения ГУР МО и уничтожили захватчиков во всех зданиях предприятия. Бой длился чуть больше недели.
- Потеря Агрегатного завода в Волчанске стала серьезным ударом для оккупантов. Поэтому они пытаются применить максимальный спектр вооружения. В частности, тяжелую огнеметную систему, КАБы и не только это.
- Русский добровольческий корпус (РДК) сообщил о трофеях, добытых на освобождённом Волчанском агрегатном заводе, среди них – рации, оставленные солдатами армии страны-агрессора.