Кадри показали фотографи Костянтин та Влада Ліберови. Від населеного пункту залишилися одні руїни.
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Росіяни знищили місто Вовчанськ
Вовчанська більше не існує. Не залишилось нічого. Тільки пил,
– написали Ліберови.
На фото можна побачити лише зруйновані російськими снарядами будівлі та випалені від пожеж території.
Який вигляд зараз має Вовчанськ / Ліберови
Який вигляд зараз має Вовчанськ / Ліберови
Який вигляд зараз має Вовчанськ / Ліберови
Який вигляд зараз має Вовчанськ / Ліберови
Що відомо про ситуацію у Вовчанську
- 24 вересня стало відомо, що агрегатний завод у Вовчанську знову повернувся під контроль України. Цей об'єкт звільнили підрозділи ГУР МО та знищили загарбників у всіх будівлях підприємства. Бій тривав трохи більше як тиждень.
- Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську стала серйозним ударом для окупантів. Тому вони намагаються застосувати максимальний спектр озброєння. Зокрема, важку вогнеметну систему, КАБи й не лише це.
- Російський добровольчий корпус (РДК) повідомив про трофеї, здобуті на звільненому Вовчанському агрегатному заводі, серед них – рації, залишені солдатами армії країни-агресора.