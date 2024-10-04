Кадри показали фотографи Костянтин та Влада Ліберови. Від населеного пункту залишилися одні руїни.

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Росіяни знищили місто Вовчанськ

Вовчанська більше не існує. Не залишилось нічого. Тільки пил,

– написали Ліберови.

На фото можна побачити лише зруйновані російськими снарядами будівлі та випалені від пожеж території.

Який вигляд зараз має Вовчанськ / Ліберови

Який вигляд зараз має Вовчанськ / Ліберови

Який вигляд зараз має Вовчанськ / Ліберови

Який вигляд зараз має Вовчанськ / Ліберови

Що відомо про ситуацію у Вовчанську