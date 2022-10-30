Профессиональные военные России не выдерживают давления ВСУ, поэтому массово разрывают контракты

Вооруженные Силы продолжают давать отпор оккупантам и заставляют их убегать с поля боя. Захватчики контрактной службы в отчаянии спешат разорвать контракты, чтобы не погибнуть на войне.

Украинская армия продолжает уничтожать врагу – только за 29 октября отправились на концерт в Кобзон около тысячи оккупантов. Путинские солдаты осознают свою гибель, однако надежда на спасение у них не умирает.

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Пачки рапортов на расторжение контрактов

В Службе безопасности констатировали, что оккупанты боятся контрнаступления ВСУ. У наших военных гораздо лучше подготовка, чем у российских "мобиков". Поэтому на столах русских командиров появляются пачки с рапортами, в которых солдаты отказываются воевать.

Подтверждением тому является перехваченный разговор вражеского солдата. Он рассказывает, что всего 2 месяца побывал на фронте и больше ему такого удовольствия и риска для жизни не нужно.

Короче, мы будем сегодня писать рапорты о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нечего нам здесь делать, это мы так решили… Мы здесь уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили,

– жалуется контрактник своей жене.

Также в разговоре он сетовал на безумные потери в российской армии и "косяки" российского командования. Захватчик не готов умирать из-за бестолковых предписаний своих высокопоставленных путинских приспешников.

Полная версия перехваченного разговора оккупанта с женой: смотрите видео от СБУ

Как работает Служба безопасности: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию по поводу российского гражданства мэра Одессы. Теперь Труханова должны проверить силовики.

Однако, кроме того, в Киеве недавно удалось задержать крымчанина-предателя, помогавшего врагу. Мужчина привел огонь на 21 объект украинской инфраструктуры.

Также СБУ активно расследуют дело экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева. Он, вероятно, помогал россиянам, передавая им двигатели для самолетов.

Если российские солдаты не хотят воевать и не могут расторгнуть контракт, у них есть возможность сдаться в плен. Им следует позвонить на эти номера:+380665803498 и +380931192984.

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