Есть ли изменение тактики России: Маляр прокомментировала активизацию атак оккупантов
В последнее время оккупанты активизировали атаки с воздуха, однако в Минобороны объясняют – в этом нет изменения тактики. Враг таким образом проводит разведку и вместе с тем испытывает оружие.
С таким заявлением в эфире телемарафона выступила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она объяснила, почему воздушная тревога в Украине начала раздаваться чаще, сообщает 24 Канал.
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Враг не изменил тактику
Маляр заявила, что никакой смены тактики в действиях россиян нет. По ее словам, оккупанты действуют по мере своих возможностей. Сейчас россияне налаживают производство вооружения и производят его испытания. Последние воздушные атаки связаны только с тем, что враг пытается проводить разведку.
Крайняя атака россиян была в ночь на 4 мая. Тогда оккупанты запустили по территории Украины 24 "Шахида". Силы ПВО уничтожили 18 из них. И хотя тревога в стране стала раздаваться чаще, однако никакой смены тактики в этом нет.
Чтобы понятно было, как военные расценивают такие воздушные атаки – с большой вероятностью это разведка возможностей нашей ПВО. Поэтому для них это скорее как диагностирование и работа на будущее,
– объяснила Маляр.
Оккупанты активизировали атаки
- В этом месяце оккупанты уже совершили 4 атаки дронами-камикадзе и ракетами. За последние 5 дней украинские защитники уничтожили 41 ударную БпЛА типа Shahed-136/131 и 15 крылатых ракет типа Х-101/555.
- В ночь на 5 мая враг атаковал Днепропетровскую область. Украинские силы ПВО уничтожили 2 "Шахида", однако Никополь пострадал от артиллерийских обстрелов.
- Ночь против 4 мая тоже показалась непростой. Российские захватчики в очередной раз атаковали территорию Украины "Шахидами". Известно, что террористы выпустили 24 ударных БпЛА, 21 из которых – уничтожило ПВО.
- В среду, 3 мая, россияне тоже атаковали нашу страну. Враг ночью коварно выпустил 26 дронов-камикадзе. Украинские защитники сбили 21 "Шахид".
- Враг 1 мая запустил 18 крылатых ракет. Воздушные силы уничтожили 15 из них.