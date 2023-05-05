Есть ли изменение тактики России: Маляр прокомментировала активизацию атак оккупантов

В последнее время оккупанты активизировали атаки с воздуха, однако в Минобороны объясняют – в этом нет изменения тактики. Враг таким образом проводит разведку и вместе с тем испытывает оружие.

С таким заявлением в эфире телемарафона выступила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она объяснила, почему воздушная тревога в Украине начала раздаваться чаще, сообщает 24 Канал.

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Враг не изменил тактику

Маляр заявила, что никакой смены тактики в действиях россиян нет. По ее словам, оккупанты действуют по мере своих возможностей. Сейчас россияне налаживают производство вооружения и производят его испытания. Последние воздушные атаки связаны только с тем, что враг пытается проводить разведку.

Крайняя атака россиян была в ночь на 4 мая. Тогда оккупанты запустили по территории Украины 24 "Шахида". Силы ПВО уничтожили 18 из них. И хотя тревога в стране стала раздаваться чаще, однако никакой смены тактики в этом нет.

Чтобы понятно было, как военные расценивают такие воздушные атаки – с большой вероятностью это разведка возможностей нашей ПВО. Поэтому для них это скорее как диагностирование и работа на будущее,

– объяснила Маляр.

Оккупанты активизировали атаки