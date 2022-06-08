Россияне развернули "Искандеры" в оккупированном Крыму за несколько километров до Херсона

Российские захватчики развернули "Искандеры" на территории оккупированного Крыма. Это происходит за несколько километров до админграницы с Херсонской областью.

Соответствующее заявление сделал Александр Мотузяник – представитель Министерства обороны. Он подчеркнул, что угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины сохраняется.

Обмен телами погибших военных и уход врага у Изюма: основное за 105 день войны

Российские захватчики продолжают изготавливать из артиллерии в сторону позиций ВСУ в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

Кроме того, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории временно оккупированного Крыма по военным и гражданским объектам, расположенный на территории Украины.

В частности, как стало известно ГУР Минобороны в районе населенного пункта Милководно (8 километров до админграницы с Херсонской областью) российский агрессор развернул ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М",

– заявил Мотузяник.

Также в Минобороны отметили, что российские корабли продолжают находиться в акватории Черного моря. По данным Мотузяника, они:

выполняют задания по изоляции района боевых действий;

производят разведку;

оказывают огневую поддержку войскам кафиров на Приморском направлении.

Кроме того, в акватории Черного моря находятся вражеские корабли с крылатыми ракетами "Калибр".

Данные оперативного командования "Юг"

По данным оперативного командования "Юг", Россия по состоянию на 8 июня держит в акватории Черного моря 4 корабля и подводную лодку . Итого они несут 36 крылатых ракет.

Украинские защитники сообщают, что корабельная группировка врага контролирует северо-западную часть Черного моря.

Людей призывали не игнорировать воздушные тревоги. Нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты и находиться там, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать правилами, спасающими жизнь.

Кроме того, украинцам напоминают, что нужно доверять только информацию из официальных источников. Враг постоянно распространяет фейки.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать Украину от российских захватчиков. Оккупантам ежедневно наносят значительные потери. По состоянию на 8 июня известно о 31 500 ликвидированных захватчиках.

Также герои уничтожили:

танков – 1393 (+3) единицы,

боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц,

артиллерийских систем – 703 (+9) единиц,

РСЗО – 213 (+6) единиц,

средства ПВО – 96 (+0) единиц,

самолетов – 212 (+0) единиц,

вертолетов – 178 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера – 13 (+0) единиц,

автомобильная техника и автоцистерны – 2406 (+1) единиц,

специальная техника – 53 (+0).

Заметьте – среди российских десантников – массовый бунт: смотрите видео