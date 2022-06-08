Россияне развернули "Искандеры" в оккупированном Крыму за несколько километров до Херсона

8 июня 2022 , 20:44
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Источник:

Media Center Ukraine – Ukrinform

Российские захватчики развернули "Искандеры" на территории оккупированного Крыма. Это происходит за несколько километров до админграницы с Херсонской областью.

Соответствующее заявление сделал Александр Мотузяник – представитель Министерства обороны. Он подчеркнул, что угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины сохраняется.

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Российские захватчики продолжают изготавливать из артиллерии в сторону позиций ВСУ в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

Кроме того, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории временно оккупированного Крыма по военным и гражданским объектам, расположенный на территории Украины.

В частности, как стало известно ГУР Минобороны в районе населенного пункта Милководно (8 километров до админграницы с Херсонской областью) российский агрессор развернул ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М",
– заявил Мотузяник.

Также в Минобороны отметили, что российские корабли продолжают находиться в акватории Черного моря. По данным Мотузяника, они:

  • выполняют задания по изоляции района боевых действий;
  • производят разведку;
  • оказывают огневую поддержку войскам кафиров на Приморском направлении.

Кроме того, в акватории Черного моря находятся вражеские корабли с крылатыми ракетами "Калибр".

Данные оперативного командования "Юг"

  • По данным оперативного командования "Юг", Россия по состоянию на 8 июня держит в акватории Черного моря 4 корабля и подводную лодку . Итого они несут 36 крылатых ракет.
  • Украинские защитники сообщают, что корабельная группировка врага контролирует северо-западную часть Черного моря.
  • Людей призывали не игнорировать воздушные тревоги. Нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты и находиться там, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать правилами, спасающими жизнь.
  • Кроме того, украинцам напоминают, что нужно доверять только информацию из официальных источников. Враг постоянно распространяет фейки.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать Украину от российских захватчиков. Оккупантам ежедневно наносят значительные потери. По состоянию на 8 июня известно о 31 500 ликвидированных захватчиках.

Также герои уничтожили:

  • танков – 1393 (+3) единицы,
  • боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц,
  • артиллерийских систем – 703 (+9) единиц,
  • РСЗО – 213 (+6) единиц,
  • средства ПВО – 96 (+0) единиц,
  • самолетов – 212 (+0) единиц,
  • вертолетов – 178 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли /катера – 13 (+0) единиц,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2406 (+1) единиц,
  • специальная техника – 53 (+0).

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Автор: Мар'яна Бекало