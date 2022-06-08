Відповідну заяву зробив Олександр Мотузяник – речник Міністерства оборони. Він наголосив, що загроза ракетних та авіаційних ударів по території України зберігається.
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Російські загарбники продовжують гатити з артилерії у бік позицій ЗСУ у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
Окрім того, наразі зберігається загроза завдання ракетних ударів з території тимчасово окупованого Криму по військових та цивільних об'єктах, розташований на території України.
Зокрема, як стало відомо ГУР Міноборони в районі населеного пункту Мілководне (8 кілометрів до адмінмежі з Херсонською областю) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М",
– заявив Мотузяник.
Також у Міноборони України наголосили, що російські кораблі продовжують перебувати в акваторії Чорного моря. За даними Мотузяника, вони:
- виконують завдання з ізоляції району бойових дій;
- проводять розвідку;
- надають вогневу підтримку військам окупантів на Приморському напрямку.
Окрім того, в акваторії Чорного моря перебувають ворожі кораблі з крилатими ракетами "Калібр".
Дані оперативного командування "Південь"
- За даними оперативного командування "Південь", Росія станом на 8 червня тримає в акваторії Чорного моря 4 кораблі та підводний човен. Разом вони несуть 36 крилатих ракет.
- Українські захисники повідомляють, що корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря.
- Людей закликали не ігнорувати повітряні тривоги. Потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту й перебувати там, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати правилами, які рятують життя.
- Окрім того, українцям нагадують, що потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог повсякчас поширює фейки.
Втрати ворога
Українські захисники та захисниці продовжують захищати Україну від російських загарбників. Окупантам щодня завдають значних втрат. Станом на 8 червня відомо про 31 500 ліквідованих загарбників.
Також герої знищили:
- танків – 1393 (+3) одиниці,
- бойових броньованих машин – 3429 (+13) одиниць,
- артилерійських систем – 703 (+9) одиниць,
- РСЗВ – 213 (+6) одиниць,
- засоби ППО – 96 (+0) одиниць,
- літаків – 212 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 178 (+1) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),
- крилаті ракети – 125 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) одиниць,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2406 (+1) одиниць,
- спеціальна техніка – 53 (+0).
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