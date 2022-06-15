Россияне развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе Мелитополя

Российские захватчики 15 июня развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе Мелитополя. Оккупанты пытаются противодействовать техническим средствам разведки Сил обороны.

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 15 июня. Украинские герои уже 112 суток героически обороняют родную землю от русских оккупантов.

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В целях противодействия техническим средствам разведки Сил обороны российские кафиры развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь,

– говорится в сообщении.

Главные данные от Генштаба ВСУ

На Северском направлении враг обстрелял позиции украинских защитников и защитниц минометов в приграничных районах. Речь идет о территории Сумской и Черниговской областей. Кроме того, враг вел воздушную разведку БПЛА.

Между тем, на Славянском направлении враг пытается продолжать наступление на направлении Изюм – Славянск. На направлении Довгенькое – Краснополье российские захватчики без всякого успеха пытались вести штурмовые действия. Кроме того, враг пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. Герои ВСУ дали врагу решительный отпор. Кафиры отошли.

Активных действий враг не проводил по следующим направлениям:

Авдеевском;

Кураховском;

Новопавловском;

Запорожский.

На Южнобужском и Таврическом направлении российские кафиры продолжают удерживать оборонные позиции.

Потери врага

По состоянию на 15 июня Генштаб ВСУ сообщил о 32 750 ликвидированных российских захватчиках. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1440 (+6),

боевых бронированных машин – 3528 (+25),

артиллерийских систем – 722 (+1),

РСЗО – 230 (+1),

средств ПВО – 97 (+0),

самолетов – 213 (+0),

вертолетов – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

крылатых ракет – 129 (+4),

кораблей /катеров – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),

специальной техники – 55 (+1).

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Марк Милли – глава Объединенного комитета начальников штабов США – заявил, что российские захватчики не продвигаются, потому что боятся украинского сопротивления.