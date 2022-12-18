В Крыму появились новые окопы: оккупанты готовятся встречать ВСУ с Черного моря

В оккупированном Крыму продолжают появляться новые траншеи. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовят окопы, чтобы встречать ВСУ.

В сети опубликовали новые фотографии, на которых видны окопы на пляжах оккупированного полуострова, пишет 24 канал. Точное место, где были сделаны фотографии, не указано.

Кстати Если нужно будет – будем воевать за Крым, и ни у кого не спросим, – Данилов

Окопы появились вдоль береговой линии

Оккупанты роют траншеи на побережье Черного моря. Совершенно очевидно, что россияне готовятся не отдыхать в Крыму, хотя наши воины могут устроить жару оккупантам даже зимой.

Окопы на побережье Черного моря / Фото с телеграммы "Оперативный ВСУ"

В Крыму появились окопы: что известно