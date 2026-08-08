Руководительница группы медицинской эвакуации Легиона "Свобода России" Анастасия с позывным "Звезда" в эфире 24 Канала рассказала, что побуждает таких людей помогать подразделению. Она объяснила, какая общая цель сейчас может объединять россиян с очень разными представлениями о том, что должно произойти с их страной после войны.

Россиян за рубежом объединяет желание остановить войну

Среди тех, кто помогает Легиону "Свобода России" из-за рубежа, есть и граждане России. Их взгляды на будущее страны могут существенно различаться: одни выступают за ее дальнейшее существование в нынешних границах, другие допускают распад, по-разному оценивают и то, что может произойти после завершения правления Владимира Путина.

Мы можем не соглашаться друг с другом по миллиону вопросов: каким должно быть будущее России, нужно ли разделить ее на множество маленьких стран, что будет после Путина. У всех разные представления об этом,

– рассказала "Звезда".

Несмотря на эти споры, сейчас для них важнее отношение к самой войне против Украины. По словам Анастасии, люди, поддерживающие Легион, исходят из того, что война должна прекратиться, в Украине должен наступить мир, а Россия должна ответить за нанесенный ущерб.

Сейчас у всех нормальных граждан России только одна цель – чтобы, как минимум, закончилась война и чтобы Путин и вся эта компания ушли. Потому что это шанс хоть на какое-то будущее,

– подчеркнула врач.

Дальнейшие политические планы у этих людей также могут быть разными, в частности часть из них уже думает об участии в будущей жизни России. Однако сейчас эти разногласия отходят на второй план по сравнению с желанием прекратить войну и сменить нынешний режим.

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