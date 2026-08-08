Начальниця групи медичної евакуації Легіону "Свобода Росії" Анастасія з позивним "Зірка" в ефірі 24 Каналу розповіла, що мотивує таких людей допомагати підрозділу. Вона пояснила, яка спільна мета зараз може об'єднувати росіян із дуже різними уявленнями про те, що має відбутися з їхньою країною після війни.

Росіян за кордоном об'єднує бажання зупинити війну

Серед тих, хто допомагає Легіону "Свобода Росії" з-за кордону, є й громадяни Росії. Їхні погляди на майбутнє країни можуть суттєво відрізнятися: одні виступають за її подальше існування в нинішніх кордонах, інші допускають розпад, по-різному оцінюють і те, що може статися після завершення правління Володимира Путіна.

Ми можемо бути незгодними один з одним у мільйоні речей: яким має бути майбутнє Росії, чи треба її розділити на багато маленьких країн, що буде після Путіна. У всіх різні уявлення про це,

– розповіла "Зірка".

Попри ці суперечки, нині для них важливішим є ставлення до самої війни проти України. За словами Анастасії, люди, які підтримують Легіон, виходять із того, що війна має припинитися, в Україні повинен настати мир, а Росія має відповідати за завдану шкоду.

Зараз тільки одна мета у всіх нормальних громадян Росії – щоб як мінімум закінчилася війна і щоб Путін та вся ця компанія пішли. Бо це шанс хоч на якесь майбутнє,

– наголосила медикиня.

Подальші політичні плани у цих людей також можуть бути різними, зокрема частина з них уже думає про участь у майбутньому житті Росії. Однак зараз ці розбіжності відходять на другий план порівняно з бажанням припинити війну та змінити нинішній режим.

Медикиня Легіону Свобода Росії назвала спільну мету росія: дивіться відео