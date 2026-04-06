24 Канал Новости Украины Россияне с самого утра атакуют Запорожье: раздаются взрывы
6 апреля, 09:44
Обновлено - 10:13, 6 апреля

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Утром 6 апреля российская армия атаковала Запорожье.
  • В регионе работает ПВО.

Утром 6 апреля российская армия наносит удар по Запорожью. Известно, что в области работает ПВО.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о взрывах в Запорожской области? 

Российская армия продолжает террор украинских регионов. Известно, что в атаку вражеских беспилотников попала Запорожская область. По словам Федоров, в Запорожье работает противовоздушная оборона, которая уничтожает дроны.

 Местные телеграмм-каналы сообщают, что в областном центре прогремели несколько взрывов.

Отметим, что воздушная тревога в регионе длится более 8 часов. Российские дроны начали фиксироваться вблизи Запорожья ночью, в 2:47.

В каких регионах Украины еще раздались взрывы? 

  • Одесса стала одной из целей российских окупантов. В результате террора города известно о повреждении инфраструктуры и жертвы. В Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и дома. В Киевском районе пострадало одно многоэтажное здание, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей. К сожалению, погибли 3 человека, по меньшей мере 15 получили ранения.

  • Известно, что под удар попала также энергетическая инфраструктура на Черниговщине. В результате атаки поврежден энергетический объект в Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах. Временно без света осталось 280 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах.

  • Всего за ночь 6 апреля оккупанты запустили всего 141 вражеский дрон. Защитники неба смогли уничтожить 114 БПЛА. К сожалению, зафиксировано 26 попаданий в 17 локациях, а также падение сбитых обломков на 13 локациях.