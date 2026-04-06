Россияне с самого утра атакуют Запорожье: раздаются взрывы

Утром 6 апреля российская армия наносит удар по Запорожью. Известно, что в области работает ПВО.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о взрывах в Запорожской области?

Российская армия продолжает террор украинских регионов. Известно, что в атаку вражеских беспилотников попала Запорожская область. По словам Федоров, в Запорожье работает противовоздушная оборона, которая уничтожает дроны.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в областном центре прогремели несколько взрывов.

Отметим, что воздушная тревога в регионе длится более 8 часов. Российские дроны начали фиксироваться вблизи Запорожья ночью, в 2:47.

