Еще большой вопрос, кто ближе к окружению – полковник о ситуации в Бахмуте
Украинские военные продолжают крепко удерживать Бахмут. До полного окружения далеко, а до оперативного еще дальше.
Об этом в эфире 24 Канала заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, россияне поняли, что "тонкой клешней Бахмут не окружить". Поэтому сейчас постараются идти вдоль трассы Дебальцево – Славянск. Впрочем, у врага и здесь проблемы.
Смотрите также Обеспечивает огромные потери врага: как работает "сетка смерти ВСУ"
"Язык, который отрывается от материнской части, он сам может попасть под удар", – прокомментировал карту Роман Свитан.
Карта боевых действий по состоянию на 16.03 от Deep State/Скриншот
Россияне могут попасть в полуокружение
Военный эксперт отметил, что сейчас ситуация двоякая. С одной стороны, украинский гарнизон находится в полуокружении. С другой – россияне могут сами в нем оказаться.
Вот эта вся "ЧВКшная братия", пытающаяся двигаться в сторону Славянска, может попасть в полуокружение. Из-под Бахмута выход на Белогоровку или обратно – и весь этот наступательный потенциал будет в оперативном окружении, а дальше ликвидирован,
– объяснил Свитан.
По его словам, все будет зависеть от мастерства наших военных. Поэтому говорить кто сейчас находится в окружении – вопрос дискуссионный.
Роман Свитан об оперативной обстановке возле Бахмута: смотреть видео
Сколько россиян окажутся в окружении
По мнению военного эксперта, это как минимум 3 бригады – до 7,5 тысячи человек.
"Это достаточно существенные проблемы для россиян. Но чтобы нам окружить их и совершить подобные действия, нужно 3 – 5 штурмовых бригад. Совершить марш-броски по 10 – 15 километров, а этого достаточно, чтобы "откусить" эту голову, которая двигается на Славянск", – подчеркнул спикер.
Бахмут: последние новости
- Военный в телеграмм-канале "Бахмутский демон" отметил, что появилась надежда на перелом ситуации. Впрочем, радоваться еще очень рано.
- Начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинские защитники сковали российских террористов в Бахмуте. Поэтому наши вооруженные силы продолжают надежно защищать город и стоять на своих позициях.
- В Донецкой области разоблачили двух женщин, которые "сливали" российским оккупантам позиции Вооруженных сил Украины под Бахмутом. Теперь им грозит серьезный срок.