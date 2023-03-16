Еще большой вопрос, кто ближе к окружению – полковник о ситуации в Бахмуте

Украинские военные продолжают крепко удерживать Бахмут. До полного окружения далеко, а до оперативного еще дальше.

Об этом в эфире 24 Канала заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, россияне поняли, что "тонкой клешней Бахмут не окружить". Поэтому сейчас постараются идти вдоль трассы Дебальцево – Славянск. Впрочем, у врага и здесь проблемы.

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"Язык, который отрывается от материнской части, он сам может попасть под удар", – прокомментировал карту Роман Свитан.

Карта боевых действий по состоянию на 16.03 от Deep State/Скриншот

Россияне могут попасть в полуокружение

Военный эксперт отметил, что сейчас ситуация двоякая. С одной стороны, украинский гарнизон находится в полуокружении. С другой – россияне могут сами в нем оказаться.

Вот эта вся "ЧВКшная братия", пытающаяся двигаться в сторону Славянска, может попасть в полуокружение. Из-под Бахмута выход на Белогоровку или обратно – и весь этот наступательный потенциал будет в оперативном окружении, а дальше ликвидирован,

– объяснил Свитан.

По его словам, все будет зависеть от мастерства наших военных. Поэтому говорить кто сейчас находится в окружении – вопрос дискуссионный.

Роман Свитан об оперативной обстановке возле Бахмута: смотреть видео

Сколько россиян окажутся в окружении

По мнению военного эксперта, это как минимум 3 бригады – до 7,5 тысячи человек.

"Это достаточно существенные проблемы для россиян. Но чтобы нам окружить их и совершить подобные действия, нужно 3 – 5 штурмовых бригад. Совершить марш-броски по 10 – 15 километров, а этого достаточно, чтобы "откусить" эту голову, которая двигается на Славянск", – подчеркнул спикер.

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