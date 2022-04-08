Россияне сами потребуют казни Путина, – Пионтковский назвал условие
После войны России против Украины, возможно, кремлевский диктатор Владимир Путин не сразу потеряет власть. Однако его ждет кое-что хуже.
Крах путинского режима
Его все будут воспринимать как проигравшего. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Внимание Рано или поздно дойдет и до Путина, – политолог предположил, когда лидер России сядет за решетку
Более того, даже если преемник Путина, кем бы он ни был, убедительно расскажет по телевидению о том, каким преступником был Путин и сколько денег он наворовал, то российский диктатор резко "упадет".
Уже на следующий день эти 80% (которые поддерживают сейчас действия Путина в России – 24 канал) потребуют его смертной казни,
– сказал Пионтковский.
И подчеркнул, что на российском телевидении сделать это будет очень просто.
Так что публицист уверен, что после окончания войны, Путин долго не удержится на троне. Он напомнил, что подобная история была с Хрущевым во время кубинского кризиса.
Пионтковский о Путине: Проигравший долго на троне не удержится – смотрите видео