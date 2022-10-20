Бегство из Херсона: в британской разведке допустили, как оккупанты будут пересекать Днепр

Российские военные активно готовятся к уходу из Херсона. Они планируют отойти на левый берег Днепра, пока ВСУ сами их не выгнали.

Ситуацию в оккупированном Херсоне проанализировала британская разведка. Там предположили, как россияне будут убегать с правого берега.

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Временная баржа – надежда оккупантов

18 октября новоназначенный командующий вооруженными силами России в Украине генерал Сергей Суровикин заявил, что в Херсонской области "сложилась сложная ситуация". Поэтому он, дескать, одобрил решение гауляйтеров об "эвакуации" гражданского населения.

Британская разведка считает, что такое заявление от главного командующего войсками является "очень необычным". Похоже, это свидетельствует о том, что Москва серьезно рассматривает масштабный отвод своих сил к западу от реки Днепр.

Ключевой задачей любой российской операции по выводу войск будет переправка войск и их оборудования через реку шириной 1000 метров в надлежащем порядке.

– рассказали в разведке.

Поскольку ВСУ постарались и разрушили все постоянные мосты, оккупанты полагаются на временную баржу, которую они в последние дни обустроили вблизи Херсона. Также они могут использовать военные понтонные паромные подразделения, продолжающие работать в нескольких местах.



Какой путь отступления могут использовать россияне в Херсоне / Фото разведки Великобритании

Оккупанты могут взорвать Каховскую ГЭС

Аналитики американского Института изучения войны считают, что россияне могут готовить информационную основу для ухода из Херсонской области. Пропагандисты уже намекают, что власти вынуждены одобрить "сложное решение". Оккупанты могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

Кроме того, россияне придумывают фейки о том, что украинские военные хотят обстреливать Херсон. Именно под этим предлогом они объявили "эвакуацию населения".

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