В департаменте гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА рассказали, что на один из населенных пунктов Черниговщины сбросили взрывчатку с дрона. Ранее вражеский дрон в этом регионе попадал в маршрутку с гражданскими.
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Есть попадания
Говорится о Семеновской общине Черниговской области.
В областной военной администрации отметили, что к сожалению, есть попадания. В частности, по гражданской инфраструктуре.
Есть попадания и пожар в продуктовом магазине,
– добавили там.
Россия постоянно бьет по гражданским объектам и терроризирует мирное население.
В Хмельницкой области повреждены дома
- В ночь на 12 апреля враг атаковал Украину ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". На этот раз под ударом, к сожалению, оказалась Хмельницкая область.
- Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в ночь на 12 апреля в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. По его словам, там работали силы противовоздушной обороны.
- В результате атаки в этом регионе повреждены два частных дома. К счастью, информация о погибших или пострадавших не поступала.