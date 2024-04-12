В департаменте гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА рассказали, что на один из населенных пунктов Черниговщины сбросили взрывчатку с дрона. Ранее вражеский дрон в этом регионе попадал в маршрутку с гражданскими.

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Есть попадания

Говорится о Семеновской общине Черниговской области.

В областной военной администрации отметили, что к сожалению, есть попадания. В частности, по гражданской инфраструктуре.

Есть попадания и пожар в продуктовом магазине,
– добавили там.

Россия постоянно бьет по гражданским объектам и терроризирует мирное население.

В Хмельницкой области повреждены дома

  • В ночь на 12 апреля враг атаковал Украину ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". На этот раз под ударом, к сожалению, оказалась Хмельницкая область.
  • Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в ночь на 12 апреля в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. По его словам, там работали силы противовоздушной обороны.
  • В результате атаки в этом регионе повреждены два частных дома. К счастью, информация о погибших или пострадавших не поступала.