Он подчеркнул, что наши военные сдерживают штурмы противника. В то же время, нашим защитникам также удается продвигаться, выгоняя врага с территории Украины.

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Тарнавский рассказал о ситуации на фронте

Командующий подчеркнул, что российские захватчики за минувшие сутки нанесли 22 авиаудара, провели 43 боевых столкновений и совершили 576 артобстрелов. В то же время, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 847 огневых задач.

Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении,

– написал он.

Генерал также отметил, что общие потери врага составили 455 человек. Кроме того, украинской армии удалось уничтожить 8 единиц военной техники.

В частности, украинские военные на Таврическом направлении уничтожили:

1 танк;

2 боевые бронированные машины;

2 артиллерийские системы;

3 беспилотных летательных аппарата.

"Также уничтожены 2 склада боеприпасов. Еще 7 единиц военной техники врага повреждены", – подчеркнул Тарнавский.

В заключение генерал подчеркнул, что вместе украинцы точно победят врага. Он также произнес национальный лозунг – Слава Украине.

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