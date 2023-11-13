Він наголосив, що наші військові стримують штурми противника. Водночас нашим захисникам також вдається просуватися, виганяючи ворога з території України.

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Тарнавський розповів про ситуацію на фронті

Командувач наголосив, що російські загарбники за минулу добу завдали 22 авіаудари, провели 43 бойових зіткнення та здійснили 576 артобстрілів. Водночас українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 847 вогневих завдань.

Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку,

– написав він.

Генерал також зазначив, що загальні втрати ворога склали 455 осіб. Крім того, українській армії вдалося знищити 8 одиниць військової техніки.

Зокрема, українські військові на Таврійському напрямку знищили:

1 танк;

2 бойові броньовані машини;

2 артилерійські системи;

3 безпілотні літальні апарати.

"Також знищено 2 склади боєприпасів. Ще 7 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", – підкреслив Тарнавський.

Наостанок генерал наголосив, що разом українці точно переможуть ворога. Він також виголосив національне гасло – "Слава Україні!".

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