ВСУ успешно отразили 7 вражеских штурмов: в частности возле Марьинки и Авдеевки

Оккупанты пытались штурмовать ряд населенных пунктов в Донецкой области. Однако успехов не имели, ВСУ заставили их отойти.

Например, враг вел штурмовые действия в районах Песков, Авдеевки и Марьинки. В утренней сводке Генштаба сообщили, что действия захватчиков – безуспешны.

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Где идут бои на Донбассе

Оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского.

Из артиллерии россияне били по Марьинке, Угледару, Никольскому, Павловке, Времовке, Новоселке и Новополью.

У Красногоровки и Павловки идут бои.

Попытки штурма по другим направлениям

На Славянском направлении противник тоже обстреливал населенные пункты. Кроме того, вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки. Здесь тоже россияне не имели успеха, поэтому отошли.

Обстрелы были недалеко от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов. Захватчики нанесли авиаудары возле Серебрянки и Спорного, а также проводили воздушную разведку – запускали беспилотники.

Россияне тщетно пытались штурмовать Вершину и Майское. Возле Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются боевые действия.

На Бахмутском направлении враг стрелял по военной и гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудар возле Соледара.

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