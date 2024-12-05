Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что Силы обороны на южном фланге Покровского направления проводят маневровую оборону. Говорится о содержании территорий, которые не являются основной целью, ведь главными являются уничтожение личного состава и техники противника и формирование условий, чтобы занимать позиционную оборону на других направлениях.

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Бои за Курахово

Михаил Самусь отметил, что украинская армия на Кураховском направлении держится длительное время. Оперативная ситуация там пока не критическая.

Что происходит возле Курахово: карта

"Да, этот город может быть потерян, но фронт из-за этого, вероятно, не посыплется, а выйдет на новые позиции", – сказал заместитель директора Центра исследований армии.

Он отметил, что россиянам вследствие этого снова придется привлекать значительные ресурсы и нести большие потери, чтобы продвигаться дальше.

Обратите внимание! Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что на Кураховском направлении российские войска пытаются усилить свои фланги и обойти Покровск с юга. Он также подчеркнул, если Кураховская ТЭС выйдет из строя, то смысл удерживать эти территории уменьшится.

Главной задачей Вооруженных Сил Украины является уничтожать максимальное количество врагов и концентрировать наши силы, чтобы формировать собственные условия для контрнаступательных действий.