Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що Сили оборони на південному фланзі Покровського напрямку проводять маневрову оборону. Мовиться про утримання територій, які не є основною ціллю, адже головними є знищення особового складу й техніки противника та формування умов, щоб займати позиційну оборону на інших напрямках.

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Бої за Курахове

Михайло Самусь зауважив, що українська армія на Курахівському напрямку тримається тривалий час. Оперативна ситуація там поки не критична.

Що відбувається біля Курахового: карта

"Так, це місто може бути втрачено, але фронт через це, ймовірно, не посиплеться, а вийде на нові позиції", – сказав заступник директора Центру досліджень армії.

Він наголосив, що росіянам унаслідок цього знову доведеться залучати значні ресурси та зазнавати великих втрат, щоб просуватися далі.

Зверніть увагу! Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що на Курахівському напрямку російські війська намагаються посилити свої фланги та обійти Покровськ із півдня. Він також підкреслив, якщо Курахівська ТЕС вийде із ладу, то сенс утримувати ці території зменшиться.

Головним завданням Збройних Сил України є знищувати максимальну кількість ворогів та концентрувати наші сили, щоб формувати власні умови для контрнаступальних дій.